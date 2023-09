Operaio in fin di vita dopo una caduta all’interno dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco. Lo rendono con un comunicato congiunto le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm.

Pomigliano, incidente sul lavoro alla Leonardo: grave un operaio

«Un operaio di una ditta edile sta lottando tra la vita e la morte in un letto di ospedale», si legge nela nota stampa. L’incidente è avvenuto ieri mattina nel “reparto bonding” dello stabilimento, dove si realizzano i materiali compositi delle aerostrutture. L’operaio stava effettuando un lavoro di ristrutturazione in vista di un evento fissato per la fine del mese a cui potranno partecipare autorità politiche nazionali e locali.

L’uomo ha riportato un grave trauma cranico ed è attualmente in ospedale in fin di vita. La notizia è rimbalzata oggi a distanza di 24 ore. Nel frattempo le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm si sono mobilitate e hanno invitato i sindacati di fabbrica della Leonardo a organizzare assemblee e scioperi per accendere i riflettori sulla sicurezza del lavoro dopo gli innumerevoli incidenti, anche mortali, che stanno insanguinando il Paese.