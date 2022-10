E’ una domenica di lutto quella trascorsa ieri a Pomigliano d’Arco. Una donna è precipitata dal balcone della sua abitazione in via Lecce ed è morta sul colpo. Ignote le cause della caduta.

Pomigliano d’Arco, donna precipita dal balcone e muore sul colpo

La tragedia si è consumata a ridosso di viale Alfa, in un condominio. Secondo quanto ricostruito successivamente, ieri mattina il corpo di una donna è stato ritrovato schiantato sull’asfalto. A dare l’allarme sono state alcune persone che vivono all’interno dello stesso stabile. I condomini hanno sentito lo schianto e alcuni di loro hanno fatto la macabra scoperta del cadavere per poi allertare i soccorsi.

Quando i soccorritori però sono arrivati sul posto, per la vittima – un’anziana di circa 80 anni – non c’era niente da fare. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco giunti sul posto per gli accertamenti del caso: non si esclude che possa essere disposta l’autopsia, con relativo trasferimento della salma. Tra le ipotesi prese in considerazione un gesto estremo oppure un incidente domestico. Sotto choc l’intero quartiere, scosso da un episodio che ha reso macabra una tranquilla domenica di ottobre.