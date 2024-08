A Pomigliano d’Arco, nei pressi di uno svincolo autostradale, i vigili urbani, guidati dal tenente colonnello Emiliano Nacar, hanno scoperto il cadavere di un uomo nel bagagliaio di un’auto abbandonata. L’intervento è avvenuto in via Passariello, in seguito a una segnalazione da parte dei residenti per un tentativo di furto in una vicina abitazione.

L’autore del crimine, un cittadino tedesco su cui pendeva un mandato di arresto europeo, è stato immediatamente fermato e arrestato dalle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato 561 euro, la cui provenienza è risultata sospetta, portando al sequestro della somma.

Il cadavere sarebbe del padre del latitante arrestato

Il cadavere ritrovato nell’auto presentava segni di accoltellamento, e secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi del padre dello stesso arrestato. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’auto su cui viaggiava il ladro, già ricercato a livello europeo, abbia subito un guasto, costringendolo a fermarsi nei pressi dello svincolo. L’uomo avrebbe quindi tentato di introdursi in una delle abitazioni della zona, probabilmente nel tentativo di trovare un altro veicolo per fuggire.

L’arrestato, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre abbandonava l’auto, è stato portato nel carcere di Poggioreale. Sul posto sono intervenuti la Squadra Mobile di Napoli e il Reparto di Polizia Scientifica, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare la vittima.