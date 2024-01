Si sarebbe opposto a un tentativo di rapina e i criminali agli avrebbero sparato, centrandolo alla gamba destra. Vittima un ragazzo di Pomigliano d’Arco, già noto alle forze dell’ordine, di 19 anni.

Pomigliano d’Arco, 19enne reagisce alla rapina: criminali gli sparano alla gamba

Ieri sera i carabinieri della stazione di Acerra e quelli della sezione operativa di Castello Di Cisterna sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori per un giovane ferito.

La versione fornita dal 19enne ai militari dell’Arma è ancora al vaglio degli inquirenti, che indagano sul ferimento. L’episodio sarebbe avvenuto in via Gerani, a Pomiglia d’Arco. Il ragazzo, colpito alla gamba destra durante un tentativo di rapina a cui si sarebbe opposto, è attualmente ricoverato ed è sotto osservazione. Indagini in corso per fare piena luce su quanto accaduto.