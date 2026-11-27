Ventiquattro giorni con il pm10 sopra la soglia. E’ il bilancio di Aversa a poco più di un mese dalla fine dell’anno. La città normanna è ancora sotto il tetto dei 35 sforamenti annui. A Teverola, invece, quel limite è già stato ampiamente superato.

I dati sono quelli del bollettino Arpac aggiornato al 25 novembre. Ad Aversa, la centralina installata al liceo Cirillo, in via Ettore Corcioni, ha rilevato 24 giornate in cui la concentrazione media di pm10 ha superato i 50 microgrammi per metro cubo. Da qui a fine dicembre, al dodicesimo ulteriore sforamento, la città andrebbe oltre il limite annuale. Già a ottobre il sindaco Francesco Matacena aveva firmato un’ordinanza che vieta le combustioni all’aperto e impone restrizioni per gli impianti di riscaldamento più inquinanti. Il provvedimento impedisce anche di tenere il motore accesso durante le soste e prevede più controlli sul territorio. Le indicazioni sono sempre le stesse: usare meno l’auto, preferire i mezzi pubblici o muoversi a piedi e utilizzare correttamente il riscaldamento. Nel resto dell’agro aversano spicca il dato di Teverola, con 46 sforamenti rilevati dalla centralina di via San Lorenzo. A Caserta, quella della scuola De Amicis ne ha registrati 23.