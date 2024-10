A Pollena Trocchia una donna è stata arrestata dai carabinieri dopo aver cercato di strangolare il marito e di ucciderlo con un coltello.

Pollena Trocchia, tenta di strangolare il marito con la cintura dell’auto: arrestata

Il fatto è accaduto intorno alle 22 in via Leoncavallo, una zona ai piedi del Vesuvio, vicino alla periferia est di Napoli. Durante un violento litigio, probabilmente uno dei tanti tra la coppia, l’uomo è fuggito in strada nel tentativo di rifugiarsi nella sua auto.

Non è riuscito però a chiudere le portiere in tempo, e la moglie, che lo aveva inseguito, è riuscita ad afferrarlo. A quel punto, ha provato a strangolarlo con la cintura dell’auto e ha poi minacciato di colpirlo con un coltello da cucina.

La scena è stata notata dai passanti e dai residenti della zona, che hanno subito chiamato il 112. I carabinieri della stazione di Cercola sono intervenuti rapidamente e hanno trovato l’uomo per strada, mostrando i segni dello strangolamento e varie contusioni su tutto il corpo.

Gli agenti hanno identificato la donna e l’hanno arrestata nel cortile della loro abitazione. Attualmente si trova in carcere in attesa di giudizio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il coltello e la cintura utilizzati nell’aggressione. La vittima ha inoltre denunciato episodi simili avvenuti in passato, probabilmente legati alla forte gelosia della moglie.