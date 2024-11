Giornata di sciopero per la polizia municipale a Napoli. Tra le rivendicazioni, il salario accessorio ma anche la carenza di organico. Oltre 1200 unità con un organico dimezzato negli anni nonostante le recenti assunzioni.

Polizia Municipale, grave carenza a Giugliano: mancano almeno 150 agenti

Tra i casi più difficili c’è però quello di Giugliano in Campania. Con un’estensione di pochissimo inferiore al capoluogo, seconda città della regione ormai anche per popolazione, le unità a disposizione della polizia locale sono solo 49 in pianta organica (non tutti effettivi tra ferie, malattie ed altri permessi speciali) divisi tra i vari nuclei come viabilità, ambiente, lotta all’abusivismo e varie emergenze.

Per la polizia stradale ci sono sei unità sul doppio turno, dal centro fino alla fascia costiera. Il comune di Giugliano nei mesi scorsi è riuscito a pubblicare un bando a tempo determinato (6 mesi) per altri 8 vigili ma ci sono difficoltà a trovare poliziotti che accettano questo incarico. Da regolamento regionale, Giugliano dovrebbe disporre di oltre 200 poliziotti locali (uno ogni 600 abitanti). Un personale quindi ridotto all’osso e costretto ai salti mortali. Mentre a Napoli si sciopera, quindi, la città più grande dopo il capoluogo vive una ancora una carenza gravissima per la Polizia Municipale, che emerge ancora di più nel confronto con altre città. Appelli inascoltati ormai da anni da parte delle istituzioni sovracomunali.