È scattato nel pomeriggio di ieri un piano straordinario di controllo e ripristino della legalità nelle aree di via Nolana, delle strade limitrofe e di Piazza Garibaldi, nel tratto antistante l’UNA Hotel. L’intervento è stato condotto dalle Unità Operative Territoriali Avvocata e San Lorenzo della Polizia Municipale, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e con la società ASIA Napoli, che ha impiegato personale specializzato e un autocompattatore.

Polizia Municipale, blitz contro i mercatini abusivi in via Nolana e Piazza Garibaldi

L’operazione è finalizzata al contrasto del fenomeno della vendita abusiva di materiali e oggetti recuperati dai contenitori della raccolta differenziata, attività che quotidianamente determina l’occupazione irregolare di marciapiedi e carreggiate, con evidenti ripercussioni sul decoro urbano, sull’igiene pubblica e sulla sicurezza dell’area.

Grazie all’azione congiunta delle istituzioni coinvolte, gli operatori della Polizia Municipale hanno liberato le aree interessate, consentendo al personale ASIA di procedere alla rimozione di ingenti quantitativi di materiali e rifiuti accumulati. Al termine delle operazioni sono stati raccolti e avviati a regolare smaltimento circa 1.000 chilogrammi di rifiuti. Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate e sanzionate numerose violazioni al Codice della Strada.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello della più ampia strategia di presidio del territorio e di tutela della vivibilità urbana, sviluppata attraverso la costante collaborazione tra Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e ASIA.