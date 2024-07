Polizia in azione tra Scampia e Secondigliano: presi pusher e droga sequestrata

Polizia in azione nei quartieri di Scampia e Secondigliano. Nella mattinata di ieri, martedì 16 luglio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ghisleri hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato un involucro da una cassetta elettrica, stava per consegnarlo ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti bloccando l’uomo che è stato trovato di un involucro di eroina e di 2.655 euro. Inoltre, gli operatori hanno controllato la cassetta elettrica dove, ben occultati in un calzino, hanno rinvenuto altri 37 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di 22 grammi circa e 38 involucri di cocaina del peso di 22 grammi circa. Il 36enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Arrestato pusher a Secondigliano

Sempre nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pacecco de Rosa hanno notato un soggetto che si aggirava con atteggiamento circospetto; lo stesso, alla loro vista, si è disfatto di un pacchetto di sigarette lasciandolo cadere a terra.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato recuperando, altresì, il pacchetto di cui il prevenuto si era disfatto al cui interno sono stati rinvenuti 3 involucri di cocaina.

Inoltre gli operatori hanno controllato anche l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, altri 21 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di 8 grammi circa.

L’uomo, 49 anni della zona con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.