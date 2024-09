Bastano due reti nel primo tempo al Napoli per battere il Monza e trovare la vetta della classifica, una rete di Politano e Kvara regalano a Conte il quarto successo stagionale. Napoli primo in classifica a 13 punti.

Napoli-Monza 2-0

Antonio Conte cerca la vetta della classifica e per farlo deve battere il Monza al Maradona, confermati l’undici che ben ha fatto nella trasferta di Torino. Tra i pali Caprile, con Rrahmani e Buongiorno coppia centrale e Di Lorenzo o Olivera sugli esterni. In linea mediana Lobotka torna in cabina di regia con Anguissa e Mctominay ai suoi lati, in attacco confermato il tridente Politano-Lukaku-Kvara.

Primo tempo

Napoli che parte forte sin dai primi minuti e dopo una piccola fase di studio inizia a rendersi pericoloso, prima trama di gioco porta Anguissa a calciare dai 30 metri ma il suo destro è alto. Bastano 20 minuti al Napoli per sbloccare la partita con Politano che parte dall’out di destra e cerca uno scambio con Lukaku che viene anticipato da Bianco, la deviazione del centrocampista favorisce Politano che davanti a Turati apre il piatto mancino e porta il Napoli in vantaggio, prima rete stagionale per l’esterno azzurro. Lobotka ritorna a dettare legge in regia e il Napoli trova tempi e ritmi di gioco. Al 32′ il Napoli raddoppia con Kvaratskhelia bravo a ribadire in rete un tiro ribattuto di Mctominay, ritorna al gol al Maradona il georgiano. Finisce il primo tempo con il Napoli in doppio vantaggio contro un Monza incapace di reagire alle sonde azzurre

Secondo tempo

Nessuna novità di formazione per Conte e il Napoli che va vicino al terzo gol prima con Lukaku e poi con Mctominay sul conseguente calcio d’angolo, sulla quale il centrocampista scozzese non trova la rete per pochi centimetri. Il Napoli amministra al meglio il vantaggio senza offrire offrire occasioni al Monza che si vede timidamente solo con Djuric e la punizione di Maldini. Cambi per Conte che inserisce prima Mazzocchi per Kvara che non prende di buon gusto la sostituzione. Nei minuti finali spazio anche per Raspadori e Neres. Ci prova subito Raspadori ma il suo destro da solo l’illusione del gol. Ci prova anche Neres con il suo mancino che sfiora il palo per pochi centimetri. Finisce la sua girandola di cambi per Conte che inserisce anche Gilmour e Spinazzola per un eccezionale Lobotka e Olivera.

Finisce così con il Napoli che trova la vittoria per 2-0 con il Monza e regala la vetta solitaria agli azzurri.

Tabellino

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (47′ st Spinazzola); Anguissa, Lobotka (47′ st Gilmour), McTominay; Politano (42′ st Neres), Lukaku (42′ st Raspadori), Kvaratskhelia (30′ st Mazzocchi). A disp.: Contini, Turi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Zerbin, Folorunsho, Ngonge, Simeone. All.: Conte

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo (37′ st D’Ambrosio), Marì, Carboni; Pereira, Bianco (38′ st Caprari), Bondo, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Birindelli, Postiglione, Forson, Valoti, Berretta, Maric. All.: Nesta

Marcatori: Politano 21′, Kvaratskhelia 32′