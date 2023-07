Giugliano. Fa ancora discutere la vicenda di uno stabilimento balneare (di cui non è mai stata precisata l’ubicazione) che non ha concesso l’ingresso in spiaggia della borsa frigo e dei cibi portati da casa. A scatenare la polemica alcuni video postati da alcuni bagnanti che hanno denunciato l’accaduto.

In molti, tra gli imprenditori del settore, si sono dissociati da chi non consente tale procedura. Tra questi il Lido Sabbia d’Argento, la struttura storica di Varcaturo ha pubblicato una foto con su scritto “la borsa frigo da noi è sacra”.

Luigi Palumbo, titolare della struttura ha poi dichiarato: “In seguito alle polemiche dei giorni precedenti sull’accesso di cibi e bevande nelle strutture balneari, noi del Sabbia d’Argento ci tenevamo a chiarire che nella nostra struttura è sempre stato consentito l’accesso alle borse frigo e ai cibi portati da casa – poi ha concluso – la nostra idea è quella di offrire anche le nostre pietanze ad un prezzo accessibile e, in totale libertà, il cliente sceglie di non affaticarsi ai fornelli e comprare in struttura da noi, ma a lui la libera scelta”.