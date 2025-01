Si terranno domani gli interrogatori di garanzia nei confronti degli indagati arrestati e finiti in carcere nell’ambito dell’operazione condotta dalla DIA che ha portato allo smantellamento della “mano” estorsiva del clan giuglianese. Mercoledì, invece toccherà a coloro che si trovano ai domiciliari.

Pizzo a Giugliano, arresti nel clan Mallardo: domani i primi interrogatori in carcere

Tre i nomi coinvolti spiccano quelli di Mauro Moraca, Francesco Mallardo, detto “‘o Marmularo”, Giuseppe Mallardo, “Miriam” Mallardo, Umberto Mallardo, Felice Coletta, Caterina Poziello ed Emanuele Russo. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Marco Sepe, Luigi Poziello, Luca Gili e Aniello Palumbo, è al lavoro per preparare le strategie legali degli imputati.

Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dalla DDA, gli indagati avrebbero esercitato pressioni su imprenditori locali per affidare lavori edili alla ditta “Vittoria Costruzioni SAS”, di proprietà di Giuseppe Mallardo. Gli episodi di estorsione, risalenti al periodo tra dicembre 2019 e febbraio 2020, si sarebbero consumati a Giugliano, con minacce dirette a imprenditori e proprietari di immobili, costretti a riassegnare progetti o a versare somme di denaro per evitare ritorsioni. Un ulteriore episodio risale a settembre 2020, quando un emissario del clan avrebbe richiesto tra i 4 e i 5mila euro a un cantiere situato in vico Cargetti, zona via Cumana, come condizione per proseguire i lavori, ma si sarebbe limitato alle sole minacce.