Rosario Mariniello è il nuovo Vicesegretario nazionale di Più Europa. Un incarico che, come lui stesso sottolinea, rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche una grande responsabilità politica.

Più Europa, Rosario Mariniello è il nuovo Vicesegretario nazionale: “Onorato del nuovo incarico”

«Sono onorato di ricoprire l’incarico di nuovo Vicesegretario di Più Europa – dichiara Mariniello – un segno di fiducia che mi riempie di orgoglio ma anche di grande responsabilità: quella di portare avanti senza sosta e con determinazione la mia causa per i diritti di tutti».

Mariniello non manca di rivolgere un pensiero di gratitudine a chi ha reso possibile questo percorso: «Ringrazio quanti hanno creduto nel mio lavoro e nella mia persona, e in particolare il Segretario Riccardo Magi per aver visto in me una figura chiave all’interno di Più Europa, che sento come una seconda casa».

Il nuovo Vicesegretario sottolinea inoltre che condividerà questo incarico insieme ad Antonella Soldo, a cui rivolge un augurio speciale: «Sono certo che lavoreremo fianco a fianco con determinazione. A lei e a tutta la nuova segreteria formulo i miei migliori auguri di buon lavoro».

Un incarico che, nelle parole di Mariniello, non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di un nuovo impegno politico: «Questo incarico non è per me un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo viaggio, un impegno a ricoprire questo ruolo con serietà, passione e coraggio. La mia battaglia non si ferma».

Comunicato stampa