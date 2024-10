L’appello è chiaro, senza troppi giri di parole: “Superare la guerra fratricida che c’è stata nel Centrosinistra per costruire un’alternativa”.

Più Europa: “Ci vuole una proposta di superamento per governare Giugliano”

Dopo il terremoto politico e giudiziario che sta investendo il Comune di Giugliano, il primo partito ad uscire allo scoperto è Più Europa, che con un comunicato stampa lancia l’appello a tutto il centrosinistra per la convocazione di un tavolo al fine di superare quest’empasse che si è verificata nel centrosinitra.

«Giugliano ha bisogno di guardare avanti rispetto agli ultimi anni di politica cittadina – dichiara Rosario Mariniello, membro della Segreteria Nazionale di Più Europa. Le elezioni del 2020 sono terminate da tempo, ma continua ad esserci una grande frattura nel centrosinistra, alimentata da una guerra fratricida. Le ultime inchieste che hanno colpito la città dimostrano che Giugliano ha la necessità di guardare avanti, aprendo una stagione di confronto con tutte le forze del centrosinistra. Molti consiglieri comunali, anche giovani – continua Mariniello – non c’entrano niente con lo scontro tra due fazioni che tiene ormai ostaggio la città da anni, per questo è necessaria una proposta di superamento».

Corruzione e turbativa d’asta sono solo alcuni dei reati contestati, oltre all’inchiesta sui rimborsi dei consiglieri comunali.

«La situazione è matura per un confronto politico nell’area del centrosinistra – prosegue la nota di Più Europa – per questo facciamo appello a tutto i partiti dell’area riformista per avviare un percorso franco di confronto sui principali temi della città. C’è necessità di superare questo momento buio per la città di Giugliano e costruire una fase nuova di governo, che prenda il buono delle esperienze che hanno governato fino ad oggi ma che si lasci alle spalle le criticità che sono emerse negli ultimi dieci anni».



Comunicato stampa