Pierpaolo Spollon è un attore italiano diventato molto famoso grazie a diverse fiction di grande successo. E’ uno dei protagonisti della fortunata serie tv Doc – Nelle tue mani, in onda con la seconda stagione. Scopriamo nel dettaglio maggiori informazioni sulla sfera privata e professionale di Pierpaolo.

Pierpaolo Spollon: chi è, età, altezza, biografia

Pierpaolo Spollon è nato il 10 febbraio 1989, sotto il segno dell’Acquario a Padova. Ha 32 anni ed è alto 180 cm.

E’ figlio unico, suo padre è un commissario, mentre sua madre lavora nell’esercito. Da adolescente, vorrebbe iscriversi al liceo artistico, ma sua madre lo indirizza verso lo scientifico. Pierpaolo non si mostra molto bravo durante il suo percorso scolastico, infatti viene bocciato più volte prima di capire che la sua strada è la recitazione. Nel 2008, prende parte ad un provino (per il film La giusta distanza del maestro Mazzacurati) che va malissimo ma gli consente di essere notato dal regista Alex Infascelli, che lo introduce nel mondo dello spettacolo. Si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera da attore ed entra a far parte del Centro Sperimentale.

Pierpaolo Spollon: serie tv, Doc

Pierpaolo Spollon lavora nel mondo della tv italiana, in particolare nel settore delle fiction. Uno dei primi ruoli di rilievo è quello nella serie La porta rossa, in onda su Rai2, che ottiene un grande successo di pubblico. Successivamente, interpreta Marco ne L’Allieva.

Una delle fiction che gli concede maggiore notorietà è Doc – Nelle tue mani, in onda su Rai1, che ha conquistato il pubblico durante il periodo della pandemia. Spollon interpreta Riccardo Bonvegna, uno specializzando al primo anno di medicina interna. Nel cast, anche Silvia Mazzieri e Matilde Gioli. Da gennaio 2022, è di nuovo nel cast della serie Doc per la seconda stagione.

Ha interpretato lo psichiatra Emiliano in Che Dio Ci Aiuti e Nanni nella serie Blanca, un giovane chef che Blanca conosce dopo aver recensito con delle critiche negative un suo piatto.

Pierpaolo Spollon: fidanzata

Pierpaolo Spollon è molto riservato sulla sua vita privata: non è noto infatti se l’attore sia impegnato o meno. In passato si è parlato di una relazione con una ragazza di nome Angela, ma non è chiaro né il periodo né se la voce fosse vera o meno.

Pierpaolo Spollon: Instagram

Pierparolo Spollon conta sul suo profilo Instagram circa 221 mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita professionale e privata.