Dopo quattro mesi, trascorsi tra ospedali e altre strutture sanitarie, non si è mai più ripresa da quella rapina in cui fu picchiata selvaggiamente. E così Nunziatina Raia, 76 anni, residente a Casamale, quartiere di Somma Vesuviana, si è spenta per sempre. A darne notizia è Il Mattino.

Picchiata da un rapinatore nel Napoletano: donna muore dopo quattro mesi

L’aggressione di cui la donna fu vittima risale a giugno. Un uomo – Giovanni A., poi identificato e arrestato poco dopo grazie ai sistemi di videosorveglianza – si introdusse nella casa della 76enne, di notte, mentre la donna stava dormendo. Dopo essersi svegliata, perché attirata da strani rumori, colse l’uomo sul fatto.

Prima di scappare l’uomo inferse alcuni colpi alla testa all’anziana donna che finì in ospedale e poco dopo fu arrestato dai carabinieri per tentata rapina, lesioni gravissime e resistenza al pubblico ufficiale, perché al momento dell’arresto si era scagliato con pugni e morsi contro i carabinieri.

La 76enne fu trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, poi all’ospedale del Mare e infine in una clinica di Saviano dove avrebbe dovuto recuperare e sottoporsi alla riabilitazione. Ma da quella notte, in cui tentò disperatamente di opporsi con forza, Nunziatina non si è mai più ripresa.

Successivamente l’aggressore fu intercettato e poi arrestato dalle forze dell’ordine. Solo in seguito, riporta Il Mattino, si apprese che lo stesso malvivente, tre anni prima, si era introdotto nell’abitazione di una conoscente della donna. Anche in questo caso si fece consegnare con forza tutto il denaro in suo possesso. La vittima, come la 76enne, finì in ospedale con lesioni molto serie.