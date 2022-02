Picchia la moglie e la figlia. Intervengono gli agenti e aggredisce anche loro. È stato arrestato a Camposano, piccolo Comune in provincia di Napoli, un 43enne, originario dell’Ucraina, per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Picchia moglie e figlia nel Napoletano: intervengono gli agenti e aggredisce anche loro

Stanotte gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Armando Diaz, per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato in strada una ragazza la quale ha raccontato che il padre, con precedenti di Polizia, aveva picchiato lei e la madre. Gli agenti, giunti presso l’abitazione, hanno trovato l’uomo che, in forte stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro di loro aggredendoli. Non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato bloccato dai poliziotti e tratto in arresto.