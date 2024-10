A Pianura, zona Nord Ovest di Napoli, è stato arrestato un 47enne tossicodipendente per vessazioni arrecate alla madre. Minacce e violenze per richieste di denaro non sempre esaudite. L’arresto è avvenuto grazie alla badante della 82enne che ha registrato le continue angherie tramite video consegnati ai Carabinieri.

Pianura, 82enne picchiata dal figlio per 50 euro al giorno

Anni di violenze verbali e fisiche per riscuotere dai 20 ai 50 euro al giorno. Queste erano le condizioni di vita di un’anziana signora di Pianura che doveva assicurare al figlio adulto il suo sostentamento.

La vittima ha sempre accontentato il familiare e, quando ha provato ad opporsi, è esplosa la violenza. La situazione è talmente sfuggita di mano al 47enne che la badante dell’anziana si è munita del proprio cellulare per consegnare alle forze dell’ordine tutte le prove necessarie per denunciare l’aggressore.

I video della badante hanno incastrato il figlio violento

L’arresto è stato effettuato questa mattina nell’abitazione familiare. Il figlio violento aveva addosso persino i vestiti indossati nel corso dei maltrattamenti registrati e visionati dai Carabinieri. L’uomo è finito in carcere in attesa di giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

Nei video registrati e consegnati ai militari appare l’uomo lanciare contro la madre una bottiglia di vetro. La vittima ha confermato tutto, anche un episodio in cui l’uomo avrebbe puntato un coltello al collo della donna.