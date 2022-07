Sono terminate in modo tragico le ricerche di Andrea Covelli. Il suo corpo è stato ritrovato cadavere in una zona di campagna denominata “La Selva”, nei pressi di via Pignatelli, a Pianura. La conferma ci arriva dalla cugina di Andrea.

I poliziotti lo hanno rinvenuto sotto un metro di terra ed era in avanzato stato di decomposizione. Il corpo, quanto appreso fino ad ora, era del tutto irriconoscibile tanto che la mamma, Rosaria Vicino, è stata colta da un malore e non è stata in grado di riconoscerlo. Sul cadavere sono state riscontrate ferite riconducibili a colpi di arma da fuoco.

Pianura, Andrea ritrovato senza vita

Una chiamata anonima aveva indirizzato la famiglia di cercare proprio in quei luoghi dove nella serata di oggi è stato ritrovato il corpo di Andrea. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli dopo ore di ricerca hanno rinvenuto il cadavere in una campagna non molto distante dal quartiere dove risiedeva Andrea con la famiglia.

Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime ore dopo gli esami autoptici sulla salma del giovane 27enne sequestrato nella notte del 29 luglio.