Accoltella la moglie e poi la chiude in casa. Arrestato l’ennesimo marito violento. Succede a Pianura, in una palazzina di via Galdieri.

Pianura, accoltella la moglie e la chiude in casa: arrestato in strada marito violento

Le voci sono quelle dei vicini, non arrivano da lontano. La stazione carabinieri di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, è al piano terra di una palazzina in via Galdieri. E da un appartamento nei dintorni urla strazianti, insulti e minacce.

Poi una porta chiusa con forza e il tintinnio inconfondibile di un mazzo di chiavi. È notte, i negozi sono chiusi. In giro poche auto e i militari sentono tutto chiaramente. Raggiungono l’abitazione seguendo le richieste di aiuto gridate alla finestra. Una donna è bloccata all’interno: il marito – dice – l’ha ferita e poi chiusa in casa.

Intervengono Carabinieri e Vigili del Fuoco

Grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri sfondano la porta e soccorrono la vittima. Al braccio una ferita profonda, provocata da una coltellata inferta durante la discussione. La donna racconta tutto, delle violenze e delle vessazioni subite ogni giorno ormai da tempo, anche davanti agli occhi dei figli minorenni.

I militari fanno partire le ricerche e individuano il marito dopo pochi minuti, ancora in strada. Finisce in manette, arrestato in differita per maltrattamenti in famiglia. È ora in carcere, in attesa di giudizio. Per la donna lesioni ritenute guaribili in 20 giorni.