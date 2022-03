C’è l’ok delle regioni per il nuovo Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. “Proprio per consentire una rapida approvazione si sono svolte diverse riunioni di confronto con le amministrazioni centrali e fra le Regioni. Tutto ciò ha portato a un testo condiviso», ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

“Rispetto alla iodoprofilassi chiediamo al Governo – ha spiegato Fedriga – di facilitare la distribuzione dello iodio stabile, anche con riferimento alla sua classificazione farmacologica, e di emanare un documento attuativo integrativo che specifichi tempistiche, modalità, attività di comunicazione, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità”

Il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari italiano è stato aggiornato il 9 marzo dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Prevede tre step tarati sulla gravità dell’incidente che bisogna fronteggiare.

Cosa prevede il piano del governo

Al momento si tratta solo di una misura precauzionale in caso di pericolo radiazioni. Il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari si attiverebbe in caso di un reale pericolo nucleare che, chiariscono le autorità, “al momento è inesistente“.

Le misure di dividono in 3 step