Ritirati dal mercato 5 lotti del farmaco Accupril, usato nelle terapie contro la pressione alta. A prendere la decisione è stata proprio la Pfizer, a scopo precauzionale, dopo che da alcuni test è emersa un’eccessiva presenza di una nitrosammina.

Pfizer ritira farmaco per la pressione dal mercato: “Rischio cancro”

“Le nitrosammine si trovano comunemente nell’acqua e negli alimenti – precisa Pfizer in una nota – inclusi salumi e grigliate, latticini e verdure. Tutti siamo esposti a livelli di nitrosammine”. La quantità riscontrata nei test sui lotti Accupril è però superiore ai livelli minimi consentiti.

“Queste sostanze posso aumentare il rischio di cancro in chi vi è esposto sopra certi livelli per lunghi periodi di tempo”. Tuttavia, secondo Pfizer, non c’è immediato pericolo per i pazienti che dovessero prendere le pillole in questione. A coloro che stessero seguendo la terapia è consigliato di consultare il medico.

Al momento l’azienda non ha riscontrato effetti avversi in relazione al motivo per cui i 5 lotti sono stati richiamati. In ogni caso il problema non riguarderebbe Italia ed Europa perché i lotti in questioni sarebbero stati distribuiti sono negli Stati Uniti e in Porto Rico.

Ecco i lotti ritirati