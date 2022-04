Dopo il ritiro precauzionale di alcuni lotti di ovetti e altri prodotti a marchio Kinder, ora il Ministero della Salute ritira dal mercato due nuovi prodotti della Ferrero.

Rischio salmonella, nuovo richiamo per Ferrero: altri prodotti Kinder ritirati dai supermercati

Lo scorso 22 aprile dal dicastero di viale Ribotta sono arrivati altri avvisi di richiamo per “rischio microbiologico” e “possibile presenza di salmonella” su tutti i lotti di altri due prodotti della azienda italiana.

Si tratta di Kinder Happy Moments Minimix (confezione da 162 grammi) e Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons (confezione da 133 gr). I marchi sono stati prodotti nello stabilimento belga di Arlon.

Il Ministero ha richiamato anche, per rischio presenza di allergeni, alcune confezioni di uova di Pasqua marchio Loving. Si tratta, nello specifico, di alcuni lotti di uova di Pasqua senza lattosio, prodotti da Gfm Oliviero f.lli srl nella sede di Monteforte Irpino. Il motivo è la “possibile presenza di latto-derivanti nel prodotto, non dichiarati in etichetta”.

L’azienda di Alba aveva rassicurato i consumatori attraverso una nota: “Nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella. L’azienda sta lavorando con i propri clienti al fine di garantire che questi prodotti non siano più disponibili sul mercato. L’azienda invita chiunque abbia acquistato e non ancora consumato il prodotto Kinder Schoko-Bons, nelle date di consumo preferenziale suddette, a non consumarlo, a conservarlo e quindi a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90. Questa decisione volontaria e precauzionale è in linea – sottolinea Ferrero – con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti”.

Al momento in Europa si contano 187 i casi di salmonella (158 confermati e 29 probabili), tra bambini sotto i 10 anni, distribuiti in 12 paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. Un caso è sotto indagine in Italia e sono in corso di analisi alcuni campioni di cioccolato. Si tratta di un bambino di 12 anni a Ravenna.

I prodotti finora ritirati

Sono una decina i prodotti Kinder finora richiamati a seguito di alcune intossicazioni da salmonella. I lotti “incriminati” arrivano dallo stabilimento Ferrero Ardennes SA di rue Pietro Ferrero 5, ad Arlon, in Belgio. Attualmente chiuso a scopo precauzionale.

Questo l’elenco aggiornato dei richiami riportato dal Ministero della Salute: