Ad Arzano, la polizia locale e i sanitari dell’ASL Napoli Nord sono intervenuti per contrastare il rischio di peste suina, scoprendo un allevamento abusivo su un terreno di circa mille metri quadrati al confine con il comune di Grumo Nevano. Durante l’operazione, sono stati trovati numerosi animali, tra cui suini, per i quali il detentore non ha fornito alcuna documentazione di tracciabilità.

Scoperto allevamento abusivo ad Arzano: la polizia locale interviene contro il rischio di peste suina

L’intervento ha permesso di accertare un potenziale pericolo per la salute dei consumatori a causa della mancanza di controllo sanitario sugli animali allevati. Di conseguenza, sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 60.000 euro, e i responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per i reati previsti.

Oltre alle infrazioni legate alla salute pubblica e alla tracciabilità degli animali, la polizia locale ha anche contestato violazioni edilizie, poiché i manufatti sul terreno risultavano costruiti abusivamente. Nel frattempo, in città sono stati avvistati alcuni maialini vaganti, probabilmente abbandonati dai proprietari nel tentativo di evitare ulteriori denunce.