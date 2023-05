Tragedia a scuola: 13enne precipita dalla finestra di classe

Una ragazzina di 13 anni è precipitata dalla finestra della scuola 11 Febbrario 1944 di via Strada Colle Pineta a Pescara che attualmente ospita i ragazzi della scuola media Antonelli.

Pescara, tragedia a scuola: 13enne precipita dalla finestra

I fatti sono accaduti intorno alle ore 9.30 di questa mattina. La studentessa avrebbe detto all’insegnante di voler prendere una boccata d’aria e si sarebbe diretta verso la finestra della classe da cui poi sarebbe caduta per motivi ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato la piccola in ospedale in codice rosso. Secondo il primo bollettino medico la 13enne è in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche carabinieri e polizia per le indagini del caso. Ai poliziotti è stato affidato il compito di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Al momento dalla scuola non rilasciano dichiarazioni e gli operatori riferiscono che la dirigente scolastica non è nell’istituto. All’esterno della struttura, molti genitori che arrivano per chiedere informazioni o per riprendere i figli. Per i compagni di classe della ragazza è stato subito disposto il supporto psicologico, non è chiaro al momento se abbiano assistito alla scena.