Non riusciva ad accettare la fine della relazione e così ha cominciato a perseguitare la sua ex. La pedinava, le inviava messaggi farneticanti, si presentava a casa sua e nel negozio dove la donna lavora come commessa. Succede a Cancello Arnone, in provincia di Caserta.

Cancello Arnone, perseguita la ex e inscena il suo funerale davanti al negozio

Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti due episodi particolarmente gravi: una volta l’uomo ha lasciato un lumino votivo rosso davanti al negozio, con un chiaro riferimento alla morte. In un’altra circostanza ha messo petali di rosa nera e un’immagine di San Michele Arcangelo davanti alla casa della donna.

La decisione del Gip

Sono questi due episodi che hanno spinto il gip di Santa Maria Capua Vetere a emettere l’ordinanza di arresto. A finire in manette un 32enne di Cancello e Arnone, in provincia di Caserta. L’uomo è stato condotto in carcere e dovrà rispondere all’accusa del reato di stalking.

Le testimonianze

Diversi testimoni hanno confermato ai carabinieri gli episodi allarmanti denunciati dalla giovane donna e avvenuti fino a pochi giorni fa: di qui la decisione della Procura di chiedere una misura cautelare per allontanare l’indagato dalla sua ex fidanzata.