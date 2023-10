Da quando è scomparsa dai social, di Belen Rodriguez non si sa quasi più nulla. Le sue condizioni di salute preoccupano da giorni i suoi fan. Da giorni la showgirl argentina è scomparsa dai social network e le voci che circolano parlano di un profondo malessere, che avrebbe portato i suoi familiari a intervenire.

Periodo difficile per Belen Rodriguez: “Mamma Veronica è corsa in suo aiuto”

La conferma che la showgirl argentina starebbe passando un momento difficile arriva purtroppo da più fronti. Primi su tutti i suoi forfait in televisione. Infatti, Belen era attesa come ospite da Mara Venier a Domenica In e da Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan. In entrambi i casi, la modella e conduttrice non si è presentata.

Di recente, poi, Belen aveva risposto alla preoccupazione di alcuni follower, che la avevano vista visibilmente dimagrita negli ultimi scatti pubblicati sul web. “Ho perso sette chili, sto mangiando come una pazza”, aveva spiegato lei parlando degli ultimi mesi complicati.

Se sia un malessere fisico o psicologico, al momento non è chiaro. Al suo fianco, però, c’è mamma Veronica. “In suo soccorso è corsa mamma Veronica Cozzani, che le starebbe accanto tutto il tempo, prendendosene cura”, riferisce Fanpage.

Mentre il piccolo Santiago è con il padre, Stefano, che pochi giorni fa ha compiuto 34 anni, la piccola Luna Marì è rimasta con mamma Belen e nonna Veronica. Al suo fianco ci sarebbe, però, anche il nuovo compagno Elio Lorenzoni, suo amico di vecchia data con il quale è scoppiata la scintilla durante l’estate, quando la relazione con il marito era già al capolinea.