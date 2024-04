Peppe Di Napoli è tornato in Italia, a Napoli, annunciando attraverso un video su TikTok di stare bene dopo il suo ritiro dall’Isola dei Famosi lo scorso 19 aprile per motivi di salute. Dopo essere rientrato a casa, ha sottoposto la sua anca a un’ecografia, confermando che, sebbene sia leggermente spostata, le sue condizioni sono buone.

Peppe Di Napoli rientra in Italia dopo ritiro dall’Isola: “Ho fatto radiografia”

A poche ore dalla nuova puntata dell’Isola dei Famosi prevista per ieri sera, 22 aprile 2024, ha aggiornato i suoi profili social per rassicurare i fan sul suo stato di salute. Sullo sfondo del lungomare di Napoli, ha tranquillizzato i telespettatori annunciando che si sente bene e ringraziando per il sostegno ricevuto: “Buongiorno a tutti, sono tornato a casa. L’Honduras è bella, ma l’aria di Napoli mi ha già cambiato. L’anca tutto ok, stamattina ho fatto la radiografia, è un po’ spostata, ma tutto ok. Il piede tutto ok. Grazie per avermi sostenuto, vi voglio bene. Napoli è la mia vita”.

“Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma”: con queste parole lo scorso venerdì pomeriggio Peppe Di Napoli aveva comunicato ai telespettatori dell’Isola dei Famosi la sua decisione di ritirarsi.