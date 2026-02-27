Pensioni di marzo, pagamenti al via dal 2: dove e come ritirarle in provincia di Napoli

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da lunedì 2 in tutti i 242 uffici postali della provincia di Napoli. Sempre da lunedì 2 marzo, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti, così come i titolari di Postepay Evolution, potranno prelevare in contanti dai 256 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, evitando così di recarsi allo sportello.

Poste Italiane ricorda inoltre che i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno per i furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, sia se effettuato presso gli sportelli postali sia tramite ATM Postamat. Per evitare tempi di attesa superiori alla media, l’azienda consiglia ai pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi del mese.