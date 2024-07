Vico Equense e tutta la costiera sorrentina si confermano meta preferita non solo di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo ma anche di diversi farabutti che entrano nelle case e nei cuori di persone anziane. Con oggi i carabinieri della compagnia di Sorrento mettono a segno 4 arresti per truffa – tra flagranze e misure cautelari emesse dalla Procura di Torre Annunziata – in 2 giorni.

Truffe agli anziani: arrestate quattro persone in due giorni

L’ultimo episodio è avvenuto a Vico Equense, dove due truffatori hanno convinto l’anziana signora Maria a consegnare tutti i suoi risparmi e gioielli, per un valore di circa 10.000 euro, con la falsa storia di un nipote arrestato che aveva bisogno di denaro per essere liberato.

I malviventi credevano di averla fatta franca e si erano allontanati. Ma, i Carabinieri, allertati da altre segnalazioni di tentate truffe, sono riusciti a individuarli. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i due truffatori sono stati individuati e arrestati. La refurtiva, inclusi oggetti di grande valore sentimentale come la fede nuziale e un fermacravatte in oro, è stata restituita alla signora Maria.

I 2 – si tratta del 22enne Alessandro Ferrigno e del 26enne Christian Bello, entrambi già noti alle forze dell’ordine – sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio.

Consigli per prevenire le truffe:

Le autorità hanno ribadito l’importanza di adottare alcune precauzioni per evitare di cadere vittima di truffe. Tra i consigli principali: diffidare degli sconosciuti, non fornire informazioni personali o finanziarie, e verificare sempre l’identità di chi si presenta con richieste insolite.

Inoltre, è fondamentale segnalare qualsiasi sospetto alle forze dell’ordine per prevenire ulteriori reati e proteggere le persone più vulnerabili.