Materiale pedopornografico presente sul suo pc, inclusi alcuni video ritraenti abusi su minori. Un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Napoli, è stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 20 gennaio dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto della pedopornografia online.

Pedofilo 49enne arrestato nel napoletano: trovati sul suo pc video di abusi su minori

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Campania. Gli investigatori hanno acquisito rilevanti elementi probatori attraverso l’analisi informatica di alcuni dispositivi nella disponibilità dell’indagato.

Sulla base delle evidenze emerse, la Procura di Napoli – 4ª Sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” – ha disposto una perquisizione locale e informatica. L’operazione ha permesso di rinvenire un ingente numero di immagini e video a contenuto pedopornografico, alcuni dei quali raffiguranti abusi su minori in tenera età.

Alla luce di tali riscontri, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Come previsto dall’ordinamento giuridico, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.