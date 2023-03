Terrore questa notte a Maddaloni dove, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato un incendio al terzo piano di un palazzo in via Marconi. I fatti sono accaduti poco dopo la mezzanotte.

Paura nella notte nel casertano, incendio devasta abitazione al 3 piano

Come riporta Edizione Caserta, all’interno della casa viveva una famiglia di origini africane composta da 5 persone, padre, madre, un 18enne e due più piccoli. L’allarme è scattato immediatamente e i 5 sono riusciti, a fatica, a mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che con una scala hanno domato le fiamme. Il fumo denso dell’incendio ha intossicato alcuni componenti della famiglia. I medici, giunti sul posto con due ambulanze, hanno trattato i pazienti direttamente sul posto. Non è stato necessario trasportarli in ospedale. Sono in corso indagini sulle cause che hanno sviluppato il rogo.