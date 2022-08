Terrore nella notte nell’area nord di Napoli. Un uomo è stato ferito nella notte ad Afragola probabilmente a seguito di un tentativo di rapina. I fatti sono avvenuti in via Cantariello.

Uomo ferito ad Afragola

Nella tarda serata di ieri un uomo di 44 anni di Afragola è giunto all’ospedale di Frattamaggiore con ferite da colpi d’arma da fuoco. Tre i colpi al piede destro e uno al piede sinistro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è ancora ricoverato in osservazione ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoria che indagano sul caso. Secondo una sommaria ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato ferito come detto in Via Cantariello, forse dopo un tentativo di rapina. Ma ancora nulla è escluso. Indagini a tutto campo ancora in corso per chiarire la dinamica.

Il 44enne sarebbe stato ferito dunque a seguito di un tentativo di rapina finito male. I malviventi, stando a una prima ricostruzione, avrebbero esploso i colpi d’arma da fuoco contro l’uomo, ferendolo ai piedi, mentre tentavano di rapinarlo. L’uomo ha poi raggiunto il nosocomio frattese per ricevere le cure del caso. Nell’area nord sono frequenti gli episodi di criminalità soprattutto negli ultimi mesi dove la zona tra Arzano e comuni limitrofi è fronte di guerra tra clan. Gli investigatori non escludono che dietro la rapina possa in realtà nascondersi un agguato di stampo malavitoso.