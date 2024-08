Torna la paura in provincia di Napoli. Un’esplosione ha infranto la quiete notturna a Monteruscello, quartiere residenziale nella periferia di Pozzuoli. La bomba è deflagrata davanti a una pizzeria situata in via Giovanni Verga, provocando gravi danni alla porta d’ingresso e agli interni del locale. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, dato l’orario avanzato dell’accaduto.

Bomba esplode all’esterno di una pizzeria a Monteruscello: si segue la pista del racket

Il rumore della deflagrazione ha provocato però tanta paura, svegliando non solo i residenti della zona ma anche numerosi cittadini di Licola e Varcaturo che hanno lanciato l’allarme su diversi gruppi FB.

I carabinieri della stazione di Monteruscello sono immediatamente intervenuti e hanno avviato le indagini per determinare la dinamica dell’esplosione e risalire all’origine dell’attentato. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Non si esclude alcuna pista, anche se quella della ritorsione appare quella più plausibile.