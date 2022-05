Lo hanno affiancato e gli hanno puntato una pistola contro per farlo accostare. Ma quando la vittima ha provato a scappare, i due malviventi hanno esploso alcuni proiettili contro l’auto.

Paura nel Napoletano, reagisce alla rapina e i malviventi sparano contro auto

E’ accaduto questa notte, in via Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana. Un 47enne stava percorrendo l’arteria stradale a bordo della sua auto, quando due persone in sella ad una moto lo hanno avvicinato e gli hanno intimato, sotto la minaccia di un’arma da fuoco, di fermarsi.

Con tutta probabilità lo stavano già seguendo, aspettando di arrivare in una zona desolata per entrare in azione. La vittima, però, non ha assecondato la richiesta dei malviventi. E così ha ingranato la marcia ed è fuggito via. A quel punto i balordi hanno aperto il fuoco: una pallottola ha colpito il parabrezza, un’altra invece il vano motore. Per fortuna il 47enne non è stato ferito dalla pioggia di proiettili. Anche i criminali sono scappati, facendo perdere le loro tracce.

Il 47enne ha sporto denuncia ai Carabinieri, raccontando loro cosa gli fosse accaduto e fornendo anche una descrizione dei suoi aggressori. I militari hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno degli esercizi commerciali della zona. Gli occhi elettronici potrebbero avere ripreso il tentativo di rapina e la direzione in cui i criminali sono fuggiti.