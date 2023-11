Nella serata di ieri, un agente del Commissariato di Castellammare di Stabia, mentre stava rincasando a piedi, in zona San Marco, ha incrociato un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che ha immediatamente inveito contro di lui.

Paura nel napoletano, picchia poliziotto e poi fugge: arrestato

Il poliziotto è stato violentemente aggredito dall’uomo che ha successivamente cercato di fuggire a bordo di uno scooter. Nonostante le ferite subite nel corso dell’aggressione, l’agente è riuscito a contattare immediatamente la Sala Operativa del Commissariato, che ha inviato i colleghi in servizio di volante sul luogo.

Dopo essere stato trasportato in ospedale per le cure del caso, l’agente ha ricevuto tempestivamente assistenza medica. Nel frattempo, gli altri agenti sono riusciti a rintracciare e arrestare l’aggressore, un 44enne di Castellammare di Stabia con precedenti di polizia. L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.