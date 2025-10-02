Attimi di panico oggi pomeriggio, giovedì 2 ottobre, in via Luca Giordano, cuore commerciale del Vomero. Intorno alle 14:00 un albero di grandi dimensioni è improvvisamente precipitato sulla carreggiata, colpendo tre automobili parcheggiate lungo la strada.

Paura al Vomero, vento forte abbatte albero: distrutte tre auto

Il cedimento è avvenuto all’altezza della traversa di via Vaccaro, proprio mentre molti studenti rientravano da scuola e la zona era particolarmente affollata. Nonostante la gravità dell’episodio, non si registrano feriti: solo notevoli danni ai veicoli coinvolti. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, guidati dal comandante Ciro Esposito, insieme al consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella, Antonio Culiers (Fi).

Secondo quanto riferito da fonti ufficiali, il crollo sarebbe legato alle forti raffiche di vento che da stamattina stanno interessando la città. In tutta Napoli, infatti, è attiva un’allerta meteo della Protezione Civile regionale per condizioni di vento intenso.