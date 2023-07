Fiamme in serata a Villaricca. A Corso Italia, tre veicoli sono andati a fuoco in circostanze ancora da chiarire.

Villaricca, a fuoco tre veicoli in serata: ipotesi incendio doloso

Erano da poco passate le 11 quando un incendio è divampato a poca distanza dal Palazzetto dello Sport. Le fiamme hanno completamente distrutto un camion di piccole dimensioni e due automobili parcheggiate. Il rogo ha richiamato l’attenzione dei residenti, che hanno allertato i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento.

I pompieri, giunti sul posto, hanno domato le fiamme con gli idranti e spento l’incendio. Non risulterebbero feriti. L’area è stata circoscritta dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del rogo. Non si esclude la pista dolosa.