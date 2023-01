Pezzi di vetro nel sugo utilizzato per condire la pasta degli alunni di una scuola media. Momenti di paura alla mensa scolastica di un plesso scolastico di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

Paura a scuola, vetro nei piatti di pasta: ferita un’alunna delle medie

Come anticipa Il Mattino, una ragazzina mentre addentava un boccone di pasta si è sentita pungere all’interno della guancia: ha avvertito un forte dolore ed ha sputato il boccone nel piatto. All’interno c’era un pezzo di vetro a forma triangolare. Dopo di lei, altri 5, 6 studenti hanno mostrato agli insegnanti pezzi di vetro nei loro piatti.

Gli insegnanti, spaventati, hanno subito intimato ai ragazzi di non continuare a mangiare e nel frattempo hanno avvertito il preside, il sindaco Marandino ed hanno anche richiesto l’intervento di un medico.

Vetro nel sugo

Ma cosa ci facevano pezzi di vetro nel sugo? È la domanda che si sono posti tutti. Per condire la pasta era stato utilizzato del sugo contenuto in un thermos, per comprendere l’accaduto si è deciso di rovesciare tutto il contenuto in un altro recipiente. Ed è in quel momento che insegnanti e addetti alla mensa si sono resi conto della gravità del fatto: in pratica, si era frantumato il vetro interno del thermos; per questo motivo c’erano pezzi di vetro nei piatti di pasta dei ragazzi.

Della brutta vicenda sono stati avvertiti i genitori, i quali hanno minacciato denunce. Sospeso dal comune il servizio mensa e avviata un’indagine sull’accaduto.