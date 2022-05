NAPOLI. Grave incidente stamane a Napoli: una bambina di 6 anni è stata investita mentre era con la madre da uno scooter.

Lo scontro è avvenuto nella zona di San Pietro a Patierno, precisamente in via Nuovo Tempio. La piccola, secondo una prima ricostruzione, pare stesse attraversando la strada con la madre quando sarebbe stata travolta da uno scooter guidato da un giovane di 17 anni. I fatti intorno alle ore 11 di oggi. La bimba sarebbe stata centrata in pieno dallo scooter tant’è che si è reso necessario l’immediato trasferimento all’ospedale Santobono di Napoli.

Bimba investita a Napoli

Attualmente la bimba sarebbe ancora ricoverata in prognosi riservata. L’impatto sarebbe stato molto violento, tant’è che le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Napoli che ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello scontro. Non si sa se sia dovuto a velocità sostenuta o altro. Il 17enne alla guida dello scooter si è fermato a prestare i primi soccorsi, ora anche su di lui sono in corso accertamenti per verificare la presenza di alcool o sostanze stupefacenti nel sangue al momento dell’incidente. Sotto sequestro invece il mezzo.