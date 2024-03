Le forti raffiche di vento questa mattina hanno abbattuto un grosso pino in via Lago Patria, sulla fascia costiera giuglianese. Il tronco è caduto all’altezza del supermercato Crai, occupando l’intera carreggiata.

Paura a Lago Patria, crolla un pino: strada interrotta

Al momento non si segnalano feriti. Il transito dei veicoli in direzione Napoli però è interrotto e gli automobilisti sono costretti a compiere percorsi alternativi. Allertati sia i Vigili del Fuoco che il Comune di Giugliano per la rimozione del pino e il ripristino della circolazione stradale.

Preoccupazione intanto tra i cittadini e i residenti della zona per la messa in sicurezza degli alberi che costeggiano via Lago Patria, zona di raccordo tra l’entroterra e il litorale.

Allerta meteo

Ieri la Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta meteo per raffiche di vento e forti mareggiate valida fino alle 18 di oggi. Il bollettino resta però di colore verde per l’assenza di precipitazioni.