Un boato e tanta paura. A Giugliano, in provincia di Napoli, una cabina elettrica è esplosa in via Gabriele D’Annunzio. A dare l’allarme i residenti, che hanno visto il fuoco svilupparsi in strada.

Paura a Giugliano, esplode cabina elettrica in via D’Annunzio: Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

E’ successo in serata, intorno alle 21. Non è chiaro cosa abbia provocato l’esplosione, forse un corto circuito. Fatto sta che la cabina è stata avvolta dalle fiamme che, a loro volta, hanno generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Blackout in via Manzoni, nella stessa via D’Annunzio e in altre traverse della zona. Da più di un’ora infatti manca la corrente.

Sul posto sono giunti i carabinieri ed i vigili del fuoco, allertati dai cittadini dopo aver udito il forte boato. In questo momento i pompieri stanno domando l’incendio. Non si sa se ci siano feriti, come non è chiaro se qualche palazzina in via D’Annunzio potrebbe essere evacuata per motivi di sicurezza.