Una telefonata di Enrico Brignano mette fine al diverbio social con Mario Forte. I due, infatti, si sono sentiti al telefono per chiarirsi definitivamente e mettere una pietra sopra a quanto accaduto.

“Pattume”, poi le scuse: Enrico Brignano telefona a Mario Forte

Il cantante napoletano, noto per la sua canzone “Sarà lui? Sarà lei?” utilizzata all’interno dei gender reveal party, era rimasto ferito da un commento che l’attore aveva pubblicato sotto a un suo video. Un messaggio (“Pattume”, ndr) che ha scatenato non poche polemiche.

Tra i fan di Mario Forte e di Enrico Brignano è scoppiato il caos, con insulti e colpi bassi dall’una e dall’altra parte, tanto che, per placare gli animi, nella bagarre è intervenuta Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano, che si trova in un viaggio all’estero: “Lui non centra, il suo profilo è stato hackerato”.

Mario Forte, in un video pubblicato su Instagram, ha fatto sapere di avere ricevuto una telefonata dall’attore romano: “Mi ha chiamato il signor Enrico Brignano. Ha ammesso con tanta umiltà di avere commesso una leggerezza. Io accetto le sue scuse perché tutti possiamo sbagliare e poi è biblico perdonare. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno preso le mie difese, però non alimentiamo odio, non prolunghiamo la cosa, perché anche il signor Brignano ha una famiglia e dei figli. Grazie a tutti, un bacio e buona sera”.