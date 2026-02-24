Blitz all’alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di nove persone appartenenti al clan Vanella Grassi.

Patto camorra-‘ndrangheta calabrese: blitz all’alba a Scampia contro i Vanella-Grassi

Sono ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirda-Strangio di Reggio Calabria.

Le indagini

Le indagini sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli hanno consentito di accertare e ricostruire le fasi organizzative ed esecutive circa la commissione di una rapina a mano armata, perpetrata nel Comune di Casavatore, nell’aprile 2023, da soggetti affiliati ai “Vanella Grassi”, ai danni di due corrieri calabresi, incaricati del trasporto di 20 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinata al clan degli Amato-Pagano. Determinanti ai danni delle indagini le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno consentito di individuare l’esatta ubicazione dell’evento, accertarne le motivazioni nonché gli effettivi organizzatori e i materiali esecutori dell’azione criminale.