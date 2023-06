L’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi è morto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cav, 86 anni, era ricoverato da 4 giorni a causa della sua malattia. Berlusconi, politico ed imprenditore, è stato tra gli uomini più influenti del nostro paese per circa mezzo secolo. Con la sua scomparsa l’eredità sarà divisa tra i suoi 5 figli. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio?

Barche, jet privati, case di lusso e azioni: il patrimonio di Silvio Berlusconi

Secondo “Forbes”, il patrimonio di Silvio Berlusconi ammonta a 7,1 miliardi di dollari. Era considerato tra 300 uomini più ricchi del mondo. Era il socio di maggioranza del gruppo televisivo MediaForEurope, ex Mediaset, con il 62%. MFE ha come core business la tv commerciale generalista: in Italia è editore di tre reti (Canale 5, Italia 1 e Retequattro), in Spagna controlla Telecinco e Cuatro mentre in Germania è il primo azionista del polo televisivo ProsiebenSat1.

Tra i beni immobili e mobili di Silvio Berlusconi risultano esserci tre fabbricati a Milano (tra cui la storica residenza di via Rovani, utilizzata pre covid per i vertici di centrodestra con Salvini) poi Villa Campari, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Ancora due magioni ad Antigua e una a Lampedusa, villa ‘Due palme’, questa comprata nel 2011 e restaurata nel 2019.

Nella dichiarazione ci sarebbero delle proprietà mancanti come ad esempio l’ex villa Zeffirelli, ribattezzata Villa Grande, che il Cavaliere acquistò per oltre 3 milioni di euro nel 2001 e che poi prestò in comodato d’uso gratuito a Franco Zeffirelli, morto a giugno 2019. Ma anche le residenze in Sardegna, villa San Martino ad Arcore, villa La Certosa e la magione di Macherio, tornata in suo possesso dopo il divorzio con Veronica Lario, non vengono citate.

Fanno parte del patrimonio anche un’Audi A6 immatricolata nel 2006 e tre imbarcazioni extra lusso: la ‘San Maurizio’ (comprata nel 1977), il ‘Magnum 70’ (del ’90) e la barca a vela ‘Principessa vai via’ (del 1965), una flotta di tre jet e un elicottero, più molto altro ancora.

Per quanto riguarda il ‘pacchetto titoli’ dell’imprenditore brianzolo, dati ancora una volta riferiti alla dichiarazione dei redditi 2021: ammonterebbero a 5.174.000 azioni della ‘Dolcedrago spa’; 2.444.144 azioni della ‘Holding italiana 1 spa’; 2.199.600 della ‘Holding italiana 2 spa’; 1.193.400 della ‘Holding italiana 3 spa’; 1.095.140 azioni della ‘Holding italiana 8 spa’, 200 azioni della Banca popolare sviluppo di Napoli e 896mila titoli della Banca popolare di Sondrio.