Non gli sarebbe stata ritirata la patente. Questo quanto afferma Clementino dopo la notizia diffusa stamane sul ritiro della patente dopo un controllo effettuato dalle forze dell’ordine a Ischia.

Il rapper napoletano ha pubblicato un video sui social in cui spiega cosa gli è accaduto.

Clementino e la patente non ritirata

“Voglio chiarire una cosa. Non mi hanno ritirato la patente – dice dall’esterno del commissariato di polizia di Ischia -. Ecco la mia patente sta qui. Sono venuto a pagare la multa che mi hanno fatto perché non avevo la patente con me. Quindi vi chiedo di non scrivere st*****te. Ci vediamo al concerto di domani”, ha detto Clementino nel video.

Questa mattina era stata diffusa la notizia che il rapper, fermato dalla Polizia ad Ischia, si fosse messo alla guida di un monovolume noleggiato senza la patente adatta. Clementino sarebbe stato alla guida di un mezzo Ncc dopo un’esibizione e la sua patente non era valida per quel tipo di mezzo. Il cantante e conduttore di Made in sud è stato fermato mentre facevo rientro in hotel. Per questo si era parlato di ritiro della patente. Notizia smentita dunque dallo stesso rapper che parla invece solo di una multa, già pagata, mostrando ai follower la patente.