Disavventura per Clementino. Al noto rapper napoletano è stata ritirata la patente a Ischia. La vicenda, secondo l’Ansa, è accaduta nella notte di martedì scorso. Il cantante e conduttore di Made in Sud si trovava sull’isola verde, ospite di una manifestazione cinematografica, quando dopo un’esibizione in un locale, nel fare rientro in albergo, è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Ritirata la patente a Clementino

Il rapper dopo la serata si era messo alla guida di una monovolume da Ncc (noleggio con conducente) per fare rientro in hotel con il suo staff. Mentre era in strada è stato però fermato dagli agenti della polizia, impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale sull’isola. Clementino ha fornito i suoi documenti. La patente di guida però non era valida per condurre veicoli Ncc.

Per guidare questo tipo di automobile serve infatti un Certificato di Abilitazione Professionale (Cap) abbinato alla rispettiva patente. Cap che viene conseguito, ovviamente, con un apposito esame e che dunque Clementino non aveva. Così gli agenti hanno constatato l’infrazione e hanno proceduto al ritiro della patente a Clementino che è stato poi riaccompagnato in hotel da un taxi. Il rapper napoletano per un po’ dunque dovrà farsi accompagnare ovunque, perché lui non potrà guidare finché non rientrerà in possesso della sua patente.