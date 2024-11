Torna l’incubo dei passi carrabili a Giugliano. Dopo il caos di alcuni mesi fa con la scelta dell’amministrazione comunale di introdurre la nuova tassa, in questi giorni stanno arrivando nuove richieste di pagamento errate.

Passi carrabili a Giugliano, la denuncia: “Nuove richieste di pagamento non dovute”

Stando a quanto denunciano alcuni contribuenti sono giunti in questi giorni nuovamente gli avvisi a chi non ha i requisiti per il pagamento del passo carraio.

E dunque così ritornano i disservizi per i cittadini. Tra l’altro l’ufficio tributi negli ultimi giorni è già stato preso d’assalto per la Tari. Ora il rischio è che si aggiungano anche tutti coloro che si ritrovano nella cassetta della posta le richieste dei passi carrai. Insomma, è cambiata la società, da Municipia si è passati a Publiservizi, ma i disservizi continuano.

Sempre relativamente alla nuova tassa, qualche mese fa erano arrivati i primi annullamenti per l’anno 2020 per coloro che avevano ricevuto erroneamente l’avviso. Il sindaco Pirozzi dopo il caos e l’ira dei contribuenti fece sapere che gli avvisi errati sarebbero stati annullati automaticamente dalla società di riscossione. Ora però si attendono ancora gli annullamenti per gli anni successivi al 2020.

Sul caso delle nuove richieste di pagamenti è intervenuto anche il consigliere di fratelli d’Italia Francesco Iovinella denunciando “l’ennesimo errore dell’amministrazione Pirozzi che costringe le famiglie a dover contestare una richiesta di pagamento non dovuta”.