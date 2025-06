Dopo un lungo percorso giudiziario durato oltre 16 anni, si è conclusa con una condanna definitiva a 5 anni e 6 mesi la vicenda che ha visto protagonista Vincenzo Nespoli, ex parlamentare del Popolo della Libertà (in carica dal 2008 al 2013) ed ex sindaco di Afragola dal 2008 al 2013. La Corte di Cassazione, intervenuta nel pomeriggio di ieri, ha messo fine alla complessa vicenda processuale, già passata attraverso due precedenti annullamenti.

Bancarotta, condannato a 5 anni e 6 mesi l’ex sindaco di Afragola

Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli, Nespoli – assistito legalmente dall’avvocato Vincenzo Maiello – avrebbe svolto il ruolo di amministratore di fatto di un’azienda attiva nel settore della vigilanza, conducendola al fallimento attraverso decisioni gestionali finalizzate a tutelare interessi di natura politica ed elettorale. L’indagine è stata seguita dai pubblici ministeri Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock.