Caos a bordo di una crociera in viaggio nei mari della Grecia dopo che un uomo, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe precipitato dal balcone della nave finendo su una scialuppa di salvataggio.

L’incidente è avvenuto quando la nave era in sosta nel porto di Santorini. Il passeggero sarebbe rimasto ferito gravemente. Il capitano, informato dell’incidente, ha deciso di non proseguire il viaggio, in direzione Mykonos, per consentire al ferito di essere trasportato in ospedale e ricevere le cure necessarie. Una decisione che, tuttavia, ha comportato un cambio di piani per tutti i turisti a bordo. Che non l’hanno presa bene.

Passeggero si getta dalla nave, salta tappa a Mykonos: l’ira dei passeggeri

“Abbiamo usato i nostri risparmi di un anno per questa crociera” si è lamentato un passeggero. “Buono da 200-300 euro? Non ci sono soldi per rimborsarmi” ha continuato un’altra. Alcune persone hanno aspettato questo viaggio per un anno, pagando oltre 1000 euro. I passeggeri hanno scatenato la loro ira, perché volevano continuare la loro crociera, per cui hanno pagato una cifra molto alta. Nello stesso tempo, però, il comandante ha dovuto prendere in fretta delle decisioni per salvare una vita.

